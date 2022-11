Se faire demander de baisser son salaire pour augmenter celui de ses covedettes pour Scooby Doo 2 a profondément insulté Freddie Prinze Jr., rapporte Hollywood Reporter.

« Mon ego était en colère », dit-il dans une entrevue avec le magazine américain, où il raconte que Warner, le studio qui avait produit Scooby Doo, lui a demandé d’accepter une baisse de salaire afin que celui de ses covedettes puisse être augmenté au moment de tourner la suite.

« Je me rappelle de m’être dit : attendez un peu, qui accorde cette augmentation ? Moi ou vous ? dit-il, en marge d’une entrevue au sujet du film Christmas With You sorti récemment. On vient de vous faire faire un quart de milliard et vous n’avez pas les moyens de leur offrir ce que je gagne ? » Sa frustration a monté d’un cran quand le studio a révélé publiquement son salaire.

Freddie Prinze Jr. incarne Fred Jones, l’un des membres de l’équipe Mystery Inc. dans Scooby Doo (2002) et Scooby Doo 2 : Monsters Unleashed (2004). Il partageait l’affiche avec Sarah Michelle Gellar, Matthew Lillard et Linda Cardellini.