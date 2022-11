Rien ne vaut une série ou un film de Noël pour se mettre dans l’ambiance des Fêtes. Plusieurs seront lancés au cours des prochaines semaines, sur les diverses plateformes, dans l’espoir de devenir de nouveaux classiques. Lesquels frapperont l’imagination et toucheront les cœurs ? Voici huit suggestions prometteuses.

The Santa Clauses

(V. F. : Sur les traces du père Noël : la série)

Tim Allen, si enthousiaste à la perspective de faire plaisir aux enfants du monde entier dans la trilogie The Santa Clause, reprend le rôle du père Noël. Sauf que 28 ans après avoir enfilé pour la première fois le fameux costume rouge, celui-ci se demande s’il n’est pas temps de prendre sa retraite, alors que de moins en moins d’enfants croient en lui. Sa femme et ses deux adolescents seraient par ailleurs heureux de quitter le pôle Nord. Les deux premiers épisodes de la série préparent le terrain pour les quatre suivants et mettent l’accent sur ce qui pourrait amener le sympathique Scott Calvin à céder sa place. Il faudra regarder la suite pour voir s’il y aura un digne successeur. À noter qu’Yves Corbeil double de nouveau Tim Allen, comme pour les films de la franchise.

Sur Disney+. Les deux premiers épisodes sont offerts. Les quatre autres seront mis en ligne un à la fois chaque mercredi.

A Christmas Story Christmas

(V. F. : Une histoire de Noël à Noël)

Le jeune Ralphie, qui rêvait pour Noël d’une carabine à double action dans le classique A Christmas Story (Une histoire de Noël), qui se déroule dans les années 1940, est devenu père à son tour. Dans cette suite, il retourne une trentaine d’années plus tard dans la maison où il a grandi, déterminé à créer un Noël magique pour ses propres enfants, en hommage à son père. Il retrouve ses amis d’antan, qui ont encore des choses à prouver. Réalisé par Clay Kaytis (The Christmas Chronicles).

Sur Crave, le 19 novembre

The Noel Diary

Justin Hartly, surtout connu pour son rôle de Kevin dans This Is Us, emprunte les traits d’un auteur couronné de succès et sans attache, qui se rend chez sa mère qui s’est éteinte récemment pour régler sa succession. Au même moment, une inconnue à la recherche de sa propre mère (Barrett Doss) cogne à la porte. Armés d’un journal intrigant trouvé dans la maison familiale, ils se lancent ensemble à la découverte de leur passé respectif. Réalisé par Charles Shyer (Father of the Bride).

Sur Netflix, le 24 novembre

Holiday Harmony

(V. F. : Harmony à Noël)

En chemin vers une compétition qui pourrait être déterminante pour sa carrière, l’auteure-compositrice-interprète Gail Travers (Annelise Cepero) est forcée d’arrêter à Harmony Springs, en Oklahoma. Pour payer la réparation de son véhicule, elle prend en charge des enfants, censés donner un spectacle la veille de Noël. Elle se rapproche de l’ingénieux Jeremy (Jeremy Sumpter), ce qui complique sa situation. Avec Brooke Shields et réalisé par Shaun Paul Piccinino.

Sur Crave, le 24 novembre

The Guardians of the Galaxy Holiday Special

En attendant le troisième et dernier volume des aventures des Gardiens – prévu le 5 mai 2023 –, le réalisateur et scénariste James Gunn nous offre un cadeau de Noël à l’avance : The Guardians of the Galaxy Holiday Special. La bande-annonce révèle que Drax (Dave Bautista) et Mantis (Pom Klementieff) sont à la recherche d’un cadeau pour leur capitaine Star-Lord (Chris Pratt), qui pleure toujours la mort de Gamora (Zoe Saldana) à la suite des évènements d’Avengers : Infinity War. Ainsi, la paire fait une petite virée sur Terre pour trouver quelque chose, ou plutôt quelqu’un, qui rendrait leur ami heureux. Leur choix s’arrête sur l’acteur Kevin Bacon, vedette du « meilleur film de tous les temps », Footloose. Même si le film dure moins d’une heure, Nebula, Rocket, Groot – qui a pris de l’écorce – et Cosmo le chien sont aussi de la partie.

Sur Disney+, le 25 novembre

Your Christmas or Mine

Dans cette comédie sentimentale britannique, Hayley Taylor (Cora Kirk) et James Hughes (Asa Butterfield-Otis dans Sex Education) se désolent de passer les Fêtes loin l’un de l’autre. Après leurs adieux à la gare, ils décident sur un coup de tête de surprendre l’autre en changeant de train. Ils se retrouvent seuls dans des familles qui célèbrent Noël de façon très différente. Forcés de rester, à cause d’une tempête de neige, ils découvrent qu’ils en savent fort peu sur l’élu ou l’élue de leur cœur. Le fondement même de leur amour en est ébranlé. Réalisé par Jim O’Hanlon.

Sur Amazon Prime Video, le 29 novembre

Scrooge : A Christmas Carol

(V. F. : Un (mé)chant de Noël)

Cette nouvelle adaptation animée et musicale du célèbre roman de Charles Dickens se veut fidèle à l’esprit original de l’œuvre légendaire, tout en offrant quelques surprises. Ebenezer Scrooge (voix de Luke Evans) doit faire face à son avarice et n’a qu’une nuit pour changer sa destinée et celle de ceux qui l’entourent. Pendant la nuit précédant Noël, les visites de trois esprits, dont celle du fantôme du passé (voix d’Olivia Colman), le secouent profondément. Réalisé par Stephen Donnelly.

Sur Netflix, le 2 décembre

Something from Tiffany’s

Deux couples, qui ne se connaissent pas, se rendent à New York pour les Fêtes. Ethan (Kendrick Sampson) et Vanessa (Shay Mitchell) songent à se marier, tandis que Gary (Ray Nicholson) et Rachel (Zoey Deutch) ne sont pas prêts à s’engager à long terme. Une erreur se produit lorsque Gary se rend dans la célèbre bijouterie Tiffany’s pour acheter un cadeau et offre à Rachel la bague de fiançailles destinée à Vanessa. L’imbroglio entraîne une série d’imprévus et provoque le destin. Réalisé par Daryl Wein.

Sur Amazon Prime Video, le 9 décembre