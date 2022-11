Une scène du film All the Beauty and the Bloodshed, de Laura Poitras

La 25e édition des RIDM se tient jusqu’au 27 novembre. Quoi voir ? Voici nos suggestions en noms et en thèmes.

André Duchesne La Presse

Laura Poitras

Lancé à la Mostra de Venise, All the Beauty and the Bloodshed fera la joie des festivaliers puisqu’il est signé par Laura Poitras, réalisatrice oscarisée avec Citizenfour, film consacré à Edward Snowden. Cette fois, la cinéaste explore l’art et l’univers de la photographe new-yorkaise Nan Goldin ainsi que sa dépendance aux opioïdes et son combat contre la famille Sackler derrière l’OxyContin.

Au cinéma du Musée, le 22 novembre à 17 h 45, et au Quartier latin, le 25 novembre à 20 h 15

Des films consacrés à l’Ukraine

PHOTO FOURNIE PAR LES RENCONTRES INTERNATIONALES DU DOCUMENTAIRE DE MONTRÉAL A House Made of Splinters est une poignante immersion signée Simon Lereng Wilmont dans un centre pour enfants en Ukraine.

Depuis des mois, l’Ukraine est au cœur de l’actualité. Quatre films y sont consacrés. One Day in Ukraine de Volodymyr Tykhyy aborde la guerre de façon frontale. On y suit le quotidien de civils et combattants près des bombes. Pour un regard plus poétique, A House Made of Splinters est une poignante immersion signée Simon Lereng Wilmont dans un centre pour enfants. Prix de la meilleure réalisation à Sundance.

Focus Brésil

PHOTO FOURNIE PAR LES RENCONTRES INTERNATIONALES DU DOCUMENTAIRE DE MONTRÉAL Scène du film Waiting for the Carnival

Les élections viennent de se terminer au Brésil. Le moment est propice pour en connaître plus sur ce pays. Les RIDM proposent justement un Focus Brésil de cinq longs et quatre courts métrages. Landless de Camila Freitas s’intéresse au sort de travailleurs ruraux dépossédés de leurs terres. Grin, de Roney Freitas, Isael Maxakali et Sueli Maxakali, remonte aux années 1970 et à la militarisation des communautés autochtones. Waiting for the Carnival de Marcelo Gomes chronique la vie d’une communauté rurale devenue capitale nationale du jean.

L’environnement sous la loupe

PHOTO FOURNIE PAR LES RENCONTRES INTERNATIONALES DU DOCUMENTAIRE DE MONTRÉAL Veranada de Dominique Chaumont se questionne sur les changements climatiques à travers le sort incertain de bergers en Argentine.

Alors qu’ont lieu la COP27 en Égypte et la COP15 à Montréal, les questions environnementales sont, comme toujours, abordées aux RIDM. All That Breathes de Shaunak Sen présente deux frères en Inde qui soignent des oiseaux affectés par la pollution. Zug Island de Nicolas Lachapelle traque une mystérieuse source de pollution sonore entre Detroit et Windsor. Veranada de Dominique Chaumont se questionne sur les changements climatiques à travers le sort incertain de bergers en Argentine.

Du Québec

PHOTO FOURNIE PAR LES RENCONTRES INTERNATIONALES DU DOCUMENTAIRE DE MONTRÉAL Une scène du court métrage Le chant de la nuit de Félix Lamarche

Le documentaire québécois est, bien sûr, très présent. J’ai placé ma mère de Denys Desjardins aborde le sort réservé aux aînés. ROJEK de Zaynê Akyol donne la parole à des prisonniers de l’État islamique. Le chant de la nuit de Félix Lamarche évoque les derniers jours d’une femme ayant demandé l’aide médicale à mourir. Dans Le mythe de la femme noire d’Ayana O’Shun, des femmes déconstruisent les stéréotypes racistes et sexistes. Robert Morin est aussi présent avec 7 paysages, qui relève que la réalité au cinéma demeure une fabrication.