She Said

Plongée dans l’enquête qui a fait tomber Harvey Weinstein

(New York) Un film sur l’affaire Harvey Weinstein, mais surtout une ode au journalisme d’investigation et aux femmes qui ont eu le courage de parler : She Said, présenté jeudi soir à New York, raconte le long travail d’enquête qui a déclenché le mouvement #metoo il y a cinq ans.