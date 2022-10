Avis aux petits (et grands) amateurs du monde de Mario et Luigi : la première bande-annonce du film d’animation The Super Mario Bros Movie a été rendue publique, jeudi, lors d’une présentation de Nintendo.

Catherine Handfield La Presse

« Qui m’arrêtera ? » hurle le terrifiant Bowser. Mario, bien sûr, qu’on voit se faire éjecter d’un tunnel vert, au beau milieu d’un monde coloré truffé de champignons rouges. Pas de doute : au loin, il s’agit bien du célèbre Mushroom Kingdom.

C’est en septembre 2021 qu’Illumination Entertainment (Les Minions, Détestable moi) et Nintendo ont annoncé leur projet de produire un film avec l’univers du célèbre plombier new-yorkais. L’acteur américain Chris Pratt (Les Gardiens de la Galaxie, Avengers, Jurassic World) prête sa voix à Mario.

Aux États-Unis, le film sera disponible en salle au mois d’avril 2023.