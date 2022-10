51e Festival du nouveau cinéma de Montréal

Walter Hill, à sa façon

En marge de la présentation de Dead for a Dollar, son plus récent long métrage, le Festival du nouveau cinéma de Montréal remettra une Louve d’or d’honneur à Walter Hill, réalisateur réputé de films d’action et de westerns. Le vétéran gratifiera d’ailleurs le public montréalais de sa présence. Entretien.