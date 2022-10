Angelina Jolie et Brad Pitt

Brad Pitt « a reconnu ce dont il est responsable depuis le jour un — contrairement à l’autre partie — mais il ne va pas reconnaître ce qu’il n’a pas fait », lui qui serait « la cible de tous les types d’attaques personnelles et de fausses déclarations ». L’acteur « continuera de répondre devant le tribunal, comme il l’a toujours fait ».

C’est par une brève déclaration écrite que l’avocate de Brad Pitt, Anne Kiley, a répondu aux documents qu’Angelina Jolie a déposés en cour, mardi. L’actrice détaille les évènements qui seraient survenus en 2016 lors d’un vol privé en direction du domaine viticole que le couple possédait, dans le sud de la France. Angelina Jolie soutient que Brad Pitt l’aurait saisie par la tête et secouée, qu’il aurait « étranglé » l’un de leurs six enfants et qu’il en aurait frappé un autre qui tentait de s’interposer.

L’avocate Anne Kiley n’a pas mentionné quelles allégations Brad Pitt nie et n’a pas répondu aux questions subséquentes des journalistes.

Dans les jours qui ont suivi les évènements que Jolie reproche à Pitt, le FBI avait entrepris une enquête, mais aucune accusation n’a été portée contre Brad Pitt. Dans la foulée, le célèbre couple d’Hollywood a divorcé. Le tribunal leur avait accordé la garde partagée, bien le jugement a été invalidé en appel. Des aspects concernant la garde et des questions financières demeurent en suspens.

