(Londres) Des enchères consacrées à James Bond, où a notamment été vendue une réplique d’Aston Martin ayant servi pour des cascades, ont rapporté 6,87 millions de livres (10,58 millions $), des fonds reversés à des associations, a indiqué la maison Christie’s.

Agence France-Presse

Le résultat de ces enchères, qui se sont terminées mercredi, dépasse le montant total des précédentes ventes de charité James Bond organisées par Christie’s, a indiqué la maison de ventes.

La totalité des 61 lots, cédés par EON Productions, l’entreprise qui produit les films James Bond, a trouvé acheteur lors de cette vente célébrant soixante ans de James Bond au cinéma.

Les fonds recueillis étaient destinés à 45 associations, parmi lesquelles la fondation du prince Charles — avant qu’il ne devienne roi avec la mort de la reine Élisabeth II le 8 septembre —, la Croix rouge, l’UNICEF, etc.

PHOTO NIKLAS HALLE'N, AGENCE FRANCE-PRESSE Une montre de la marque Omega, portée par l’acteur Daniel Craig dans No Time To Die, a trouvé preneur pour 226 800 livres (349 340 $).

Une réplique d’Aston Martin DB5, qui a servi pour les cascades du James Bond No Time To Die (Mourir peut attendre), a été vendue pour 2,922 millions de livres sterling (4,5 millions $).

Une montre de la marque Omega, portée par l’acteur Daniel Craig dans ce film sorti en 2021, a, elle, trouvé preneur pour 226 800 livres (349 340 $). Un costume porté par cet acteur dans Skyfall, sorti en 2012, a permis de récolter 44 100 livres (67 909 $).

Une copie du script du film Casino Royale, signée par les producteurs, les acteurs et les scénaristes, a été vendue à 69 300 livres (106 715 $), tandis qu’un menu du film Thunderball (Opération tonnerre, 1965) a été acheté près de 60 500 livres (93 160 $).

« Ce résultat incroyable témoigne de l’attrait durable de l’une des plus grandes et plus aimées icônes du cinéma, James Bond », s’est félicité Adrian Hume-Sayer, directeur chez Christie’s.