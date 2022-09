As Far As I Can Walk, de Strahinja Banović

Le Festival International du Film Black de Montréal, qui s’est terminé dimanche dernier, a décerné ses prix. As Far As I Can Walk, film de Strahinja Banović, a été couronné « Meilleur long métrage de fiction » par le jury.

Véronique Larocque La Presse

Parmi les autres films récompensés, on compte trois documentaires : A Star Without a Star (Juanita), de Kirk E. Kelleykahn, The Sun Rises in the East, de Tayo Giwa, et They Can’t So I must, du Canadien Dara Eshaghian.

Aix Hale, de Ian Truitner, a de son côté reçu le prix du « Meilleur court métrage de fiction ».

Créé en 2005 par la Fondation Fabienne Colas, le Festival International du Film Black de Montréal a pour mission de mettre en valeur des œuvres qui se penchent sur les réalités noires des quatre coins du monde.

Lors de cette 18e édition, 95 films en provenance de 25 pays ont été présentés.