Rétrospective de l’œuvre de Bruce LaBruce

Hommage au plus transgressif des cinéastes canadiens

Issu des mouvements punk et queer des années 1980, Bruce LaBruce s’est fait un nom dans le circuit du cinéma underground en utilisant les codes de la pornographie à des fins politiques et militantes. Pendant un mois, la Cinémathèque québécoise propose une œuvre à la fois subversive et parfaitement cohérente.