Le réalisateur de Niagara Guillaume Lambert (au centre), avec les comédiens Éric Bernier, François Pérusse et Guy Jodoin

Ne t’inquiète pas chérie (Don’t Worry Darling), le thriller dystopique d’Olivia Wilde, est arrivé en tête du box-office québécois pour son premier week-end en salle, d’après les données compilées par Cinéac, avec des recettes de 211 050 $.

Laila Maalouf La Presse

Le film de Guillaume Lambert Niagara s’est de son côté positionné en troisième position, après La Femme Roi (The Woman King), qui a enregistré 116 300 $ pour sa deuxième semaine.

Niagara, qui totalise à ce jour des recettes de 252 082 $ après 10 jours à l’affiche (65 873 $ pour ce week-end), restera à l’affiche dans 60 cinémas de la province pour sa troisième semaine en salles. Le long métrage avec François Pérusse, Éric Bernier et Guy Jodoin, qui raconte l’histoire de trois frères se retrouvant après le décès de leur père, a été le premier film québécois de l’année à se positionner dans le top 3 du box-office dès son premier week-end en salles, la semaine dernière.

« Atteindre le quart de million au box-office québécois en 10 jours démontre que le film plaît au public des quatre coins du Québec et que le bouche-à-oreille est très positif », a souligné par voie de communiqué Tim Ringuette, président d’Entract Films.

Train à grande vitesse (Bullet Train) et Top Gun : Maverick sont arrivés respectivement en quatrième et cinquième position, avec des recettes de 44 000 $ pour leur 8e et 18e fins de semaine.