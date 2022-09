Blonde

Le sombre destin d’une icône (7/10)

De son enfance tumultueuse à son ascension fulgurante et à ses histoires d’amour complexes – de Norma Jeane Baker à Marilyn Monroe –, Blonde brouille la frontière entre réalité et fiction pour explorer l’écart entre la vie publique et la vie privée de celle qui, 60 ans après sa mort, demeure une icône.