Moonage Daydream

Bowie en immersion (8/10)

En 2017, Brett Morgen a eu accès à des milliers d’heures d’archives inédites et personnelles de David Bowie, rendues disponibles par sa succession. Morgen, qui avait réalisé le documentaire Montage of Heck sur Kurt Cobain en 2015, rend hommage au Thin White Duke, six ans après sa mort.