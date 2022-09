Laura Poitras reçoit le Lion d’Or de Venise pour son documentaire sur les opiacés All the Beauty and the Bloodshed.

(Venise) La documentariste Laura Poitras a remporté samedi le Lion d’Or à Venise pour un film qui met en lumière le parcours de la photographe Nan Goldin, figure de l’underground new-yorkais, et son combat contre les opiacés aux États-Unis.

Agence France-Presse

À 58 ans, la réalisatrice originaire de Boston remporte son deuxième prix majeur, après l’Oscar du meilleur documentaire pour Citizenfour (2015), réalisé aux côtés du lanceur d’alerte Edward Snowden.

Pas de révélations fracassantes cette fois dans All the Beauty and the Bloodshed, mais un voyage à travers la vie de Nan Goldin, photographe de 68 ans connue pour ses clichés du New York underground et qui a tant côtoyé la mort, du sida à la crise des opiacés, son dernier combat.

Car Nan Goldin a pris la tête d’un combat à la David contre Goliath contre les producteurs d’opioïdes, des antidouleurs qui ont rendu dépendants et tué un demi-million d’Américains ces deux dernières décennies.

Le documentaire y revient longuement : la photographe, ayant elle-même frôlé la mort à cause de sa dépendance, a mis sa notoriété au service de la lutte contre la richissime famille Sackler qui a produit l’Oxycodone, tout en étant mécène des plus prestigieuses institutions culturelles internationales.

Peu de documentaires sont sélectionnés dans les principaux festivals internationaux de cinémas, bien que ce genre fasse montre d’une belle vitalité ces dernières années.

En 2013, la Mostra avait déjà récompensé un documentaire, Sacro GRA de Gianfranco Rosi, autour du périphérique enserrant la ville de Rome.

Cate Blanchett, meilleure actrice

L’actrice australienne Cate Blanchett a remporté samedi soir le deuxième prix d’interprétation de sa carrière à Venise, pour son rôle de cheffe d’orchestre ivre de pouvoir dans Tár, de Todd Field.

PHOTO GUGLIELMO MANGIAPANE, REUTERS L’actrice Cate Blanchett reçoit le prix Coppa Volpi de la meilleure actrice.

À 53 ans, l’actrice connue pour son engagement féministe livre une performance marmoréenne dans ce drame qui évoque les questionnements contemporains sur l’identité, l’abus de pouvoir, ou la « cancel culture ».

« Merci pour […] ce festival qui invite de nouveau le public dans les salles, c’est merveilleux », a déclaré Cate Blanchett en recevant son prix.

« Je ne serai pas ici avec ce prix sans un réalisateur merveilleux, ce prix appartient aussi à Todd Field […] un grand cinéaste qui sait où placer la caméra chaque seconde », a-t-elle ajouté.

Actrice et militante féministe habituée des jurys et des palmarès, Cate Blanchett est une interprète polymorphe, capable de jouer aussi bien une princesse elfe, Bob Dylan que des grandes bourgeoises.

Dans Tár, cette grande blonde, au visage diaphane, joue une cheffe d’orchestre ultra-célèbre, en couple avec une violoniste de son orchestre, qui va être rattrapée par son passé.

Un rôle qui porte un regard complexe sur la dénonciation du harcèlement ou l’abus de pouvoir par des femmes sur leurs subordonnées, et fait écho aux engagements de l’artiste.

Quinze ans avant ce rôle d’artiste, elle avait déjà remporté le prix à Venise pour I’m not There de Todd Haynes, où elle incarnait, franchissant la frontière du genre, un autre musicien, Bob Dylan.

Colin Farrell couronné meilleur acteur

Colin Farrell a remporté samedi soir le prix d’interprétation à la 79e Mostra de Venise pour son rôle de fermier au cœur tendre dans une comédie à l’humour noir, The Banshees of Inisherin.

Devant la caméra de son compatriote Martin McDonagh (Bons baisers de Bruges), l’Irlandais de 46 ans brille dans une parabole sur la violente fin d’une amitié dans le cadre bucolique d’une île isolée d’Irlande dans les années 1920, à l’époque de la guerre d’indépendance.

L’acteur, absent du Lido pour recevoir son prix, a envoyé un message vidéo depuis Los Angeles, se disant « complètement sous le choc et enchanté ».

McDonagh lui offre dans The Banshees of Inisherin des retrouvailles avec l’acteur Brendan Gleeson, reconstituant ainsi le trio gagnant de la comédie Bons baisers de Bruges (2008).

« C’était à la fois très familier et complètement singulier », avait confié cette semaine l’acteur à l’AFP. Dans Bons baisers de Bruges, « c’était la construction d’une amitié entre ces deux phénomènes. Ici c’est tout le contraire, la douloureuse et violente fin d’une amitié ».