(Montréal) La vedette pop américaine Taylor Swift sera de passage à Toronto la semaine prochaine à l’occasion du Festival international du film de Toronto (TIFF).

La Presse Canadienne

La chanteuse sera sur place pour la première projection de All Too Well : The Short Film, un court métrage de 13 minutes filmé en format 35 millimètres, considéré comme l’étalon-or cinématographique.

Il s’agit d’une vidéo accompagnant la version longue de sa chanson All Too Well.

Au cours de l’évènement, vendredi prochain, Swift discutera avec le directeur général du TIFF, Cameron Baileyde ses débuts en tant que réalisatrice.