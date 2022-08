(Toronto) Le Festival international du film de Toronto (TIFF) décernera un nouveau trophée lors de ses « prix hommage » en personne le mois prochain, en l’honneur de la reine du cinéma d’action Michelle Yeoh.

La Presse Canadienne

Le directeur général du TIFF, Cameron Bailey, a souligné que la vedette de Tout, partout, tout à la fois recevra le premier prix TIFF Share Her Journey Groundbreaker pour ses décennies de carrière à l’écran.

L’honneur récompense une femme qui est une cheffe de file de l’industrie cinématographique et qui a eu un impact positif sur les femmes tout au long de sa carrière. Il s’inspire d’un programme du TIFF appelé Share Her Journey qui a été créé pour encourager la parité hommes-femmes dans l’industrie cinématographique.

La filmographie de Mme Yeoh inclut Tigre et dragon, Demain ne meurt jamais, Crazy Rich Asians et Shang-Chi et la légende des Dix Anneaux.

Les « prix hommage » du TIFF seront de retour en présentiel à l’occasion d’un gala de collecte de fonds le 11 septembre.

Le festival se termine le 18 septembre avec son déjeuner de remise des prix, avec des trophées dans des catégories telles que meilleur film, meilleur film canadien, meilleur film réalisé par une femme et prix du public, souvent considéré comme un indicateur pour les Oscars.