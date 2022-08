Un long métrage documentaire d’animation tourné en mandarin a été choisi pour défendre les couleurs canadiennes aux Oscars dans la catégorie du meilleur film international. Déjà lauréat du prix du public au festival Hot Docs de Toronto, Eternal Spring, réalisé par Jason Loftus, fait écho au parcours du dessinateur chinois Daxiong.

Marc-André Lussier La Presse

Le film évoque en outre, grâce à une combinaison d’images contemporaines et d’animations inspirées des illustrations de Daxiong, le 20e anniversaire d’une opération subversive à laquelle le dessinateur a participé pour défendre les libertés politiques et religieuses auprès des autorités chinoises.

Produit par Lofty Sky Entertainment, Eternal Spring prendra l’affiche le 23 septembre au Québec.

En route vers la « courte liste »

PHOTO FOURNIE PAR LOFTY SKY PICTURES Une scène tirée d’Eternal Spring.

Pour l’équipe d’Eternal Spring, la prochaine étape, toujours difficile à franchir, consistera maintenant à atteindre le deuxième tour, alors que 15 longs métrages, parmi les dizaines qui seront lancés dans la course (92 pays ont soumis un film l’an dernier), seront retenus pour ce qu’on appelle la « courte liste ».

Plus tôt cette année, l’Oscar tant convoité fut attribué à Drive My Car, du Japonais Ryūsuke Hamaguchi. Pour l’instant, seulement cinq pays ont déjà affiché leurs couleurs pour la prochaine course, parmi lesquels la Corée du Sud, représentée par Decision to Leave. Le film de Park Chan-wook a obtenu le prix de la mise en scène au Festival de Cannes.

Rappelons que dans l’histoire des Oscars, sept longs métrages canadiens ont été sélectionnés parmi les cinq finalistes dans la catégorie de l’Oscar du meilleur film international. Le déclin de l’empire américain, de Denys Arcand (1987), Jésus de Montréal, de Denys Arcand (1990), Water, de Deepa Mehta (2007), Incendies, de Denis Villeneuve (2011), Monsieur Lazhar, de Philippe Falardeau (2012), Rebelle, de Kim Nguyen (2013), sans oublier Les invasions barbares, de Denys Arcand (2004), seul lauréat canadien dans cette catégorie. L’an dernier, Les oiseaux ivres, un film d’Ivan Grbovic, a été choisi pour représenter le Canada, mais n’a pas franchi le deuxième tour.

La courte liste sera dévoilée le 21 décembre. Les cinq longs métrages finalistes seront annoncés avec l’ensemble des nominations, le 24 janvier 2023. La 95e Soirée des Oscars aura lieu le 12 mars 2023 au Dolby Theatre de Los Angeles.