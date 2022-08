Oscars 1973

Des excuses pour l’actrice qui a refusé une statuette au nom de Marlon Brando

(New York) Près de 50 ans après que Sacheen Littlefeather se soit présentée sur la scène des Oscars pour refuser un prix au nom de Marlon Brando et prononcer un discours dénonçant la manière dont les Autochtones sont présentés dans les films hollywoodiens, l’Académie du cinéma, des arts et des sciences lui a offert des excuses.