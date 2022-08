(Los Angeles) L’actrice américaine Anne Heche se trouve dans un état désespéré après un accident de voiture la semaine dernière à Los Angeles et « ne devrait pas survivre », selon des médias américains.

Agence France-Presse

L’accident a provoqué de « graves blessures » cérébrales, selon un communiqué jeudi d’un représentant de l’actrice de 53 ans, cité par plusieurs médias.

« C’est son choix depuis longtemps de faire don de ses organes et elle est maintenue en vie afin de déterminer si certains sont viables », selon le texte.

Le communiqué remercie également les soutiens de Mme Heche, de même que le personnel soignant qui s’est occupé d’elle au centre Grossman pour les brûlés à l’hôpital de West Hills, au nord de Los Angeles.

« Anne avait un grand cœur et touchait chaque personne qu’elle rencontrait avec son esprit généreux », poursuit le communiqué.

« Plus que son talent extraordinaire, elle considérait que diffuser la gentillesse et la joie était le travail de sa vie », dit encore le texte avant d’ajouter qu’on « se souviendra d’elle pour son honnêteté courageuse ».

L’actrice est dans le coma depuis son accident le 5 août lorsque sa voiture a percuté une maison de deux étages dans le quartier de Mar Vista, « provoquant des dégâts structurels ainsi qu’un lourd incendie », selon les pompiers de Los Angeles.

PHOTO MARIO ANZUONI, REUTERS Anne Heche

L’incendie a pris 65 minutes à 59 pompiers à éteindre, selon la même source.

La police de Los Angeles a indiqué dans un communiqué jeudi qu’elle conduirait des tests sanguins sur Mme Heche et que les enquêteurs allaient « présenter l’affaire à l’autorité judiciaire adéquate ». La police n’a toutefois pas donné de précision sur d’éventuelles suites judiciaires.

Des médias locaux ont rapporté le même jour que des tests préliminaires s’étaient avérés positifs au narcotique. Mais d’autres tests doivent être conduits pour s’assurer que le résultat positif n’est pas lié à un traitement médical.

Selon TMZ, publication spécialisée dans la couverture des célébrités, qui cite des sources policières anonymes, Mme Heche a été déclarée positive à la cocaïne et au fentanyl, un opiacé de synthèse ultra-puissant et addictif utilisé dans certains traitements.

Anne Heche a joué dans un grand nombre de films dans les années 1990, dont Six Days Seven Nights ou Donnie Brasco. Elle est également connue pour son rôle dans le feuilleton Another World, qui lui a valu un Daytime Emmy Award en 1991.

Dans les années 1990, elle a eu une relation très médiatisée avec la présentatrice Ellen DeGeneres.