La comédie d’action Bullet Train (Train à grande vitesse), qui met en vedette Brad Pitt, domine le box-office québécois à sa première semaine en salle avec des recettes de 378 317$. Arlette, de Mariloup Wolfe, est sixième avec des entrées d'un peu plus de 118 000$.

Alexandre Vigneault La Presse

Le top 5 des films les plus courus inclut Minions : The Rise of Gru (2e), DC League Super-Pets (3e), Thor : Love and Thunder (4e) et Top Gun : Maverick (5e).

Le deuxième Top Gun se maintient après 11 semaines déjà à l’affiche et a cumulé des recettes de presque 10 millions au Québec. Les Minions 2 se démarque aussi en frisant les 6 millions après sa sixième semaine d’exploitation en salle.