Maigret

La vie est un polar ★★★½

« Comprendre et ne pas juger », telle est la devise de Jules Maigret, enquêteur de la brigade du 36, quai des Orfèvres. Le célèbre personnage de Georges Simenon, apparu dans un livre en 1931, semble figé dans le temps et les vieilles habitudes. Affublé de ses éternels complets, pardessus et chapeaux mous, il dégage toujours un parfum suranné, démodé. Mais il ne fume plus sa pipe, car au début du film, un médecin prescrit à Maigret d’arrêter le tabac.