(Paris) Blonde, film sur la vie de Marilyn Monroe, sera projeté en première en France au Festival du cinéma américain de Deauville, a annoncé mardi le Festival qui se tient du 2 au 11 septembre.

Agence France-Presse

Seront présents dans la ville normande, située dans le nord de la France, pour la projection le réalisateur Andrew Dominik (The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford, 2007) et l’actrice principale, la Cubano-Espagnole Ana de Armas (Knives Out, No Time to Die).

Le film est en lice pour le Lion d’or du meilleur film du festival de Venise, dont la 79e édition se tiendra du 31 août au 10 septembre.

Blonde, basé sur un livre de l’auteur américaine Joyce Carol Oates, raconte une vie fictive de la vedette hollywoodienne morte à 36 ans en 1962.

Il retrace une trajectoire cauchemardesque de Norma Jean Baker — le vrai nom de Marilyn Monroe — et dresse un portrait au vitriol de l’Amérique des années 50 et 60, notamment d’Hollywood.

Le film sortira le 28 septembre, seulement sur Netflix. Il avait été écarté de la sélection officielle du 75e Festival de Cannes parce qu’aucune sortie en salles de cinéma n’avait été prévue en France.