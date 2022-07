La pièce de théâtre La meute sera adaptée au cinéma par Anne Émond. Son autrice, Catherine-Anne Toupin, qui signe le scénario, reprend son rôle, tout comme Guillaume Cyr et Lise Roy. Compte rendu de notre visite sur le plateau de tournage dans la région de Bolton.

Émilie Côté La Presse

« J’ai toujours voulu faire du cinéma, mais quand je suis sortie de l’école de théâtre, les femmes n’avaient pas de place. On ne m’aurait pas laissé la chance d’écrire un scénario. »

« Tout d’un coup, on a envie de nous entendre ! », lance avec son impétuosité habituelle Catherine-Anne Toupin, autrice et scénariste de La meute.

Comme Babysitter et Lignes de fuite, La meute est une pièce de théâtre contemporaine écrite par une femme et portée au cinéma par une femme, en l’occurrence Anne Émond (Nelly, Jeune Juliette).

Cette semaine, le tournage du thriller psychologique battait son plein dans la région de Bolton, dans les Cantons-de-l’Est. C’est au bout d’une route sinueuse dans les bois que l’équipe a trouvé l’une des figures importantes du film, soit une grande maison quelque peu défraîchie (qui rappelle celle du film Misery, a noté avec raison Catherine-Anne Toupin).

PHOTO SARKA VANCUROVA, LA PRESSE Le budget de La meute est d’environ 5 millions de dollars.

PHOTO SARKA VANCUROVA, LA PRESSE Le tournage de La meute a lieu en partie cet été dans les Cantons-de-l’Est.

PHOTO SARKA VANCUROVA, LA PRESSE Avec La meute, Guillaume Cyr tourne son 25 e film.

PHOTO SARKA VANCUROVA, LA PRESSE Anne Émond réalise pour la première fois un scénario qu’elle n’a pas écrit. 1 /4







Cette maison, c’est celle où un homme appelé Martin (Guillaume Cyr) vit avec sa tante (Lise Roy). Ils vont louer une chambre à Sophie (Catherine-Anne Toupin), qui vient de perdre son emploi. Sous le choc, elle a décidé de fuir loin de chez elle…

Ce que ce synopsis ne dit pas, c’est que La meute explore le cercle vicieux et sournois de la violence et de la perte de contrôle de la pensée. C’était d’actualité quand la pièce a pris l’affiche à La Licorne en 2018, et ce l’est sans doute encore davantage aujourd’hui. « Chaque semaine, on s’envoie des articles #lameute », souligne Catherine-Anne Toupin.

Cette dernière préfère en divulgâcher le moins possible, mais sachez qu’une étonnante complicité se développera entre Martin et Sophie. « Je voulais faire une autre œuvre que la pièce, souligne Catherine-Anne Toupin. Raconter sensiblement la même histoire, mais de manière complètement différente. »

Ce n’est pas anodin si l’autrice a cité le classique de Stephen King Misery comme référence. En adaptant La meute au cinéma, elle a voulu exploiter à fond les codes du thriller avec toute la peur, les moments de haute tension, les revirements et la « claque dans la face » finale que cela comporte. « Pour ceux qui ont vu la pièce, on en sait beaucoup plus sur les personnages », ajoute-t-elle.

Anne Émond à la réalisation

Il y a environ trois ans, Catherine-Anne Toupin a cogné à la porte de la boîte KO24, raconte Louis-Philippe Drolet, qui coproduit le film avec son partenaire Louis Morissette ainsi que Félize Frappier de Max Films. « Nous avons rapidement vu le potentiel du huis clos et du thème qui est tellement d’actualité. »

« Nous tenions à ce que le film soit porté par des femmes », poursuit Louis-Philippe Drolet.

En préproduction, Catherine-Anne Toupin a rencontré une douzaine de réalisateurs. « Quand j’ai rencontré Anne qui avait été invitée à lire une première version du scénario, j’ai vu après 15 minutes qu’elle avait compris tous les petits détails et les nuances […] je savais que c’était elle. »

PHOTO SARKA VANCUROVA, LA PRESSE La réalisatrice Anne Émond

Je n’avais pas vu la pièce. Quand j’ai lu le scénario, j’ai embarqué dans le thriller à fond la caisse. Anne Émond

Or, la réalisatrice ne s’attendait pas à ce que Catherine-Anne Toupin lui offre tout de go la réalisation du film. Jamais Anne Émond n’avait réalisé un long métrage dont elle ne signait pas le scénario.

Par ailleurs, Catherine-Anne Toupin tenait à préserver le trio d’acteurs qu’elle formait avec Lise Roy et Guillaume Cyr, ne serait-ce que « pour la nudité du corps et de l’âme » des scènes intenses à jouer.

Lise Roy s’estime choyée de pouvoir réinterpréter au cinéma un rôle qu’elle a créé au théâtre. Elle l’avait fait pour l’adaptation au cinéma de Xavier Dolan de la pièce Tom à la ferme de Michel Marc Bouchard. Mais comme au théâtre, elle croit que les spectateurs vont s’identifier à ce que son personnage de la tante ressent par rapport à tout ce qui se trame dans la maison.

PHOTO SARKA VANCUROVA, LA PRESSE Lise Roy reprend le rôle qu’elle a créé au théâtre.

Puis quand nous avons demandé à Guillaume Cyr – qui tourne rien de moins que son 25e film – s’il s’apprêtait à tourner une scène intense, il a répondu : « Ce sont toutes de grosses scènes ! »

Tous les artisans de La meute parlent de la finale avec un certain effroi. « Je vais loin, mais les deux personnages sont attachants et complexes », nuance Catherine-Anne Toupin.

La date de sortie de La meute n’a pas encore été annoncée.