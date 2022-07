Né en avril 1939 à New York, Paul Sorvino était surtout connu pour son rôle de Paul Cicero dans Goodfellas de Martin Scorsese, aux côtés de Robert De Niro, Joe Pesci et Ray Liotta, sorti en 1990.

L’acteur et réalisateur américain Paul Sorvino, qui s’est spécialisé dans des rôles de bandits et de policiers comme ceux de Paulie Cicero dans Goodfellas et du sergent Phil Cerretta dans la série Law & Order est mort à l’âge de 83 ans.

Lindsey Bahr Associated Press

Son représentant, Roger Neal, a précisé que l’acteur était décédé de cause naturelle, lundi matin, en Indiana.

« Nos cœurs sont brisés, il n’y aura jamais d’autre Paul Sorvino. Il était l’amour de ma vie et l’un des meilleurs interprètes à avoir embrassé l’écran et la scène », a déclaré son épouse Dee Dee Sorvino par voie de communiqué.

PHOTO ARTHUR MOLA, ARTHUR MOLA/INVISION/AP Paul Sorvino et son épouse Dee Dee, en 2015

En plus de 50 ans de carrière dans l’industrie du divertissement, M. Sorvino a été une figure majeure du cinéma et de la télévision, jouant un communiste italo-américain dans Reds de Warren Beatty ; incarnant Henry Kissinger dans le Nixon d’Oliver Stone ; et se mettant dans la peau d’un chef de la pègre nommé Eddie Valentine dans The Rocketeer.

Il a souvent raconté que s’il est probablement plus connu pour ses rôles de gangsters, ses véritables passions étaient la poésie, la peinture et l’opéra.

Né à Brooklyn en 1939 d’une mère qui enseignait le piano et d’un père contremaître dans une manufacture de robes, Paul Sorvino a été attiré très jeune vers la musique et a étudié à l’American Musical and Dramatic Academy de New York, où il est tombé amoureux du théâtre. Il a fait ses premiers pas à Broadway en 1964 dans Bajour et ses débuts au cinéma en 1970 dans Where’s Poppa ? du réalisateur Carl Reiner.

Avec sa carrure et sa taille de six pieds quatre pouces, Paul Sorvino imposait sa présence, peu importe le média utilisé. Dans la décennie 1970, il a joué aux côtés d’Al Pacino dans The Panic in Needle Park ainsi qu’avec James Caan dans The Gambler avant de renouer avec Carl Reiner dans Oh, God !. On a aussi pu le voir dans la comédie de vol de banque réalisée par William Friedkin The Brink’s Job, ainsi que dans Slow Dancing in the Big City de John G. Avildsen.

L’acteur a été particulièrement prolifique dans la décennie 1990, interprétant Lips dans le Dick Tracy de Warren Beatty, puis Paul Cicero dans Goodfellas de Martin Scorsese. Un rôle inspiré du mafieux Paul Vario. Il est aussi apparu dans 31 épisodes de Law & Order.

Puis, ont suivi les films The Rocketeer, The Firm et Nixon, qui lui a valu une nomination aux prix de la Guilde des acteurs de cinéma et de télévision des États-Unis. On l’a aussi vu dans le Romeo and Juliet de Baz Luhrmann, incarnant Fulgencio Capulet, le père de Juliette.

Warren Beatty s’est entiché de Paul Sorvino et l’a engagé à nouveau pour la satire politique Bulworth ainsi que pour sa lettre d’amour à Hollywood Rules Don’t Apply.

PHOTO KATHLEEN VOEGE, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Paul Sorvino et sa fille, en 2007

Paul Sorvino laisse dans le deuil trois enfants issus de son premier mariage, dont l’actrice oscarisée Mira Sorvino. Il a aussi joué dans un film écrit et réalisé par sa fille Amanda Sorvino dans lequel jouait aussi son fils Michael Sorvino.