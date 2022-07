David Dawson, Emma Corrin et Harry Styles dans My Policeman

Le film My Policeman, réalisé par Michael Grandage (Genius) et mettant en vedette le chanteur pop et acteur britannique Harry Styles, sera présenté en première mondiale au Festival international du film de Toronto en septembre prochain.

Valérie Simard La Presse

Produit par Amazon Studios, ce drame romantique est basé sur le roman de l’écrivaine Bethan Roberts qui se déroule dans la ville anglaise de Brighton à la fin des années 1950. Harry Styles y joue le rôle de Tom, un policier se retrouvant au centre d’un triangle amoureux. Marié à Marion, enseignante interprétée par Emma Corrin, il entretient une relation avec Patrick (David Dawson), conservateur de musée. On les retrouve ensuite dans les années 1990, alors qu’« encore sous le coup de la nostalgie et du regret, ils ont maintenant une dernière chance de réparer les dégâts du passé », raconte le synopsis.

Le film, qui sera offert sur Amazon Prime Video le 4 novembre, met aussi en vedette Linus Roache, Gina McKee et Rupert Everett.

Harry Styles sera également en vedette à l’automne dans le thriller psychologique Don’t Worry Darling d’Olivia Wilde, dont la première aura lieu à la Mostra de Venise.

Cinq autres premières de films ont été confirmées au Festival international du film de Toronto, soit The Woman King, Glass Onion : A Knives Out Story, Brother, On the Come Up et Bros.