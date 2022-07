L’actrice de 61 ans, Oscar de la meilleure actrice en 2015 pour Still Alice, sera entourée des réalisateurs argentin Mariano Cohn, espagnol Rodrigo Sorogoyen et italien Leonardo Di Costanzo, de la réalisatrice française Audrey Diwan.

Julianne Moore a été sélectionnée pour présider le jury de la compétition du Festival international du film de Venise cette année, a annoncé vendredi le directeur du festival, Alberto Barbera.

Lindsey Bahr Associated Press

L’actrice oscarisée présidera un jury composé de la réalisatrice française Audrey Diwan, dont le film L’évènement a remporté le Lion d’or l’an dernier, de l’auteur Kazuo Ishiguro (Never Let Me Go) et de l’actrice iranienne Leila Hatami (Une séparation). Le jury comprendra également le réalisateur italien Leonardo Di Costanzo, le cinéaste argentin Mariano Cohn et le réalisateur espagnol Rodrigo Sorogoyen.

Tous se rendront au Lido le mois prochain pour décider des principaux lauréats du festival, dont le gagnant du Lion d’or du meilleur film et du Lion d’argent du meilleur réalisateur, qui donnent souvent le ton pour la prochaine saison des récompenses.

L’année dernière, Jane Campion a reçu le Lion d’argent pour son film The Power of the Dog par un jury présidé par Bong Joon Ho. Jane Campion a ensuite remporté l’Oscar de la meilleure réalisation. C’est l’une des sept fois au cours de la dernière décennie que le réalisateur d’un film présenté en première à Venise remporte également l’Oscar de la meilleure réalisation la même saison.

La liste de films de cette année sera révélée plus tard ce mois-ci. Le 79e Festival international du film de Venise se déroulera du 31 août au 10 septembre.