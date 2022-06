Lightyear

À la conquête de nouveaux horizons

Buzz Lightyear élargit ses horizons en devenant beaucoup plus qu’une figurine d’action. Dans Lightyear, il est le personnage central du film qu’aurait vu Andy et qui aurait amené le jeune garçon à tant vouloir le jouet à son effigie. Entretien avec Angus MacLane, réalisateur, et Galyn Susman, productrice du 26e film d’animation de Pixar.