Lady Gaga est en pourparlers préliminaires pour interpréter le rôle d’Harley Quinn dans la suite du Joker, dont l’écriture vient d’être complétée par le réalisateur Todd Phillips et son acolyte Scott Silver.

Pierre-Marc Durivage La Presse

Selon le Hollywood Reporter, la comédienne et chanteuse donnerait ainsi la réplique à Joaquin Phoenix, qui a été aperçu en pleine lecture du scénario, malgré le fait qu’il n’a pas encore officialisé son retour dans la peu du Joker.

Si l’on se fie au titre du film intitulé Joker : Folie à deux, on peut s’attendre à ce qu’il mette en scène Harley Quinn et Arthur Fleck, ce dernier ayant réussi à charmer celle qui était sa psychiatre pendant son séjour à l’institut Arkham Asylum. Harley Quinn devient alors amante et complice du Joker, ce qui l’éloigne passablement de l’univers dans lequel évolue la Harley Quinn interprétée par Margot Robbie dans The Suicide Squad.

On ignore aussi si Todd Philipps entend faire appel à d’autres personnages de l’univers DC, mais selon le Hollywood Reporter, tout indique que le film sera une comédie musicale, ce qui contribue à expliquer le choix de Lady Gaga. Sans compter le fait que Phillips a produit le film A Star is born, mettant en vedette Gaga et Bradley Cooper, lui-même producteur du Joker.

Le Joker, lancé en octobre 2019, a amassé plus d’un milliard de dollars de recettes aux guichets, en plus de récolter 11 nominations aux Oscars — Joaquin Phoenix a été sacré meilleur acteur alors que le compositeur Hildur Guonadottir a reçu la statuette remise à la meilleure trame sonore.