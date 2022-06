Photo Jordan Strauss, archives Associated Press

La chanteuse et actrice Jennifer Lopez recevra un prix hommage à la prochaine soirée des MTV Movie & TV Awards.

La Presse Canadienne

Elle recevra dimanche le Generation Award soulignant son travail au cinéma et à la télévision.

Elle suit ainsi Scarlett Johansson, Dwayne « The Rock » Johnson, Tom Cruise, Sandra Bullock, Robert Downey Jr, Chris Pratt, Will Smith et Reese Witherspoon, qui ont reçu le prix par le passé.