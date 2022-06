Photo Steve Helber, archives Associated Press

(Fairfax) Le jury du procès opposant les acteurs Johnny Depp et Amber Heard, qui s’accusent mutuellement de diffamation, est parvenu mercredi à un verdict, a indiqué le tribunal.

Agence France-Presse

Les sept jurés ont délibéré près de 13 heures depuis vendredi pour s’accorder sur une décision unanime qui sera rendue à 15 h locales au tribunal de Fairfax, près de Washington.

La vedette de la saga Pirates des Caraïbes poursuit son ex-femme pour une tribune publiée par le Washington Post en 2018, dans laquelle elle disait être « une personnalité publique représentant les violences conjugales ».

Même s’il n’était pas nommé, Johnny Depp estime que cette tribune a détruit sa carrière et sa réputation, et réclame 50 millions de dollars en dommages et intérêts.

Amber Heard, apparue notamment dans Justice League et Aquaman, a contre-attaqué et demande le double.

L’actrice de 36 ans assure avoir été diffamée par un ancien avocat de son ex-époux, qui avait qualifié ses accusations de violences conjugales de « canulars » en avril 2020.

Le procès a donné lieu à un déballage de la vie privée du couple, devant des millions de téléspectateurs dans le monde.

Pendant six semaines, des dizaines d’heures de témoignages et d’enregistrements audio ou vidéo ont révélé des détails de leur relation amoureuse émaillée de disputes, très éloignée du glamour d’Hollywood, entre 2011 et 2016.

Le couple a divorcé en 2017.