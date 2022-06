Photo Craig Hudson, archives Associated Press

(Fairfax) Les jurés du procès opposant Johnny Depp à Amber Heard ont entamé mercredi leur troisième jour de délibérations pour répondre à une quarantaine de questions qui détermineront si les deux acteurs se sont mutuellement diffamés et s’ils peuvent obtenir des dommages-intérêts.

Bastien INZAURRALDE avec Cyril JULIEN à Washington Agence France-Presse

Les jurés – cinq hommes et deux femmes – se sont vus remettre vendredi par la juge Penney Azcarate un document sur lequel figurent 24 questions concernant la plainte de Johnny Depp et 18 pour celle d’Amber Heard.

La vedette de la saga Pirates des Caraïbes poursuit son ex-femme devant le tribunal de Fairfax, près de Washington, pour une tribune publiée par le Washington Post en 2018 dans laquelle elle dit être « une personnalité publique représentant les violences conjugales ».

Même s’il n’est pas nommé, Johnny estime que cette tribune a détruit sa carrière et sa réputation, et réclame 50 millions de dollars en dommages et intérêts.

Photo EVELYN HOCKSTEIN, archives REUTERS Johnny Depp

Amber Heard, apparue notamment dans Justice League et Aquaman, a contre-attaqué et demande le double.

L’actrice de 36 ans assure avoir été diffamée par un ancien avocat de son ex-époux, qui avait qualifié ses accusations de violences conjugales de « canulars » en avril 2020.

Trois passages de la tribune d’Amber Heard et trois déclarations d’Adam Waldman, l’avocat de l’acteur, sont concernés.

Les jurés doivent déterminer à l’unanimité si chaque passage est diffamatoire.

Mais pour attribuer des dommages-intérêts, ils doivent aussi juger si l’auteur des déclarations a agi par « réelle malveillance », en les sachant fausses, une subtilité juridique concernant les personnalités publiques.

Concerts en Angleterre

Une fois les débats terminés vendredi, Johnny Depp s’est envolé pour le Royaume-Uni, où il a participé à plusieurs concerts du chanteur britannique Jeff Beck à Sheffield et Londres.

Pendant six semaines, le jury a entendu des dizaines d’heures de témoignages et d’enregistrements audio ou vidéo qui ont révélé des détails de leur vie commune très éloignés du glamour d’Hollywood, entre 2011 et 2016.

La comédienne a raconté que Johnny Depp devenait un « monstre » sous l’emprise d’un cocktail explosif de drogues et d’alcool et refusait de suivre une cure de désintoxication.

Il l’aurait violée à l’aide d’une bouteille d’alcool un mois après leur mariage, en mars 2015, en Australie où l’acteur tournait l’épisode 5 des Pirates.

Ce jour-là, Johnny Depp a eu l’extrémité d’un doigt sectionnée et a été hospitalisé. Il affirme que c’est à cause de l’éclat d’une bouteille lancée par Amber Heard. Elle assure qu’il s’est blessé tout seul.

Après une ultime dispute en mai 2016, au cours de laquelle Johnny Depp lui aurait lancé un téléphone au visage, elle demande le divorce pour violences conjugales.

Depuis, elle dit être devenue la cible d’une campagne de dénigrement sur les réseaux sociaux qui a anéanti sa carrière.

L’acteur de 58 ans a quant à lui dénoncé des accusations « ahurissantes » et assuré que c’était au contraire son épouse qui était violente.

« Aucun être humain n’est parfait, certainement pas, aucun de nous, mais jamais de ma vie je n’ai commis de violences sexuelles ou de violences physiques », a-t-il affirmé à la barre.

L’acteur a pu compter sur le soutien de centaines de fans qui se sont massés dans la salle d’audience et aux entrées du tribunal pour l’acclamer.

Ce procès, devant une chambre civile, est le second pour Johnny Depp, qui avait déjà été débouté de sa plainte en diffamation à Londres en 2020 contre le tabloïd The Sun, qui l’avait qualifié de « mari violent ».

Les deux acteurs affirment chacun avoir perdu entre 40 et 50 millions de dollars de cachets depuis la parution de la tribune.