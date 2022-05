Le Festival de cinéma de la ville de Québec (FCVQ) recevra un invité de choix le 15 juin prochain : le cinéaste américain Oliver Stone.

Stéphanie Morin La Presse

Une rencontre intime, ouverte au public, est prévue au théâtre Le Diamant. Lors de cet évènement hors festival intitulé Québec rencontre Oliver Stone, il sera notamment question de l’assassinat de JFK, dans la foulée du documentaire JFK Revisited que le cinéaste vient tout juste de réaliser. L’échange sera animé par le journaliste Jean-François Lépine. Le prix des billets varie entre 67 $ et 96 $.

Oliver Stone est réalisateur, scénariste, producteur et auteur à succès. Stone a remporté l’Oscar du meilleur scénario adapté pour Midnight Express (1978) et deux fois celui du meilleur réalisateur pour Platoon (1986) et Born on the Fourth of July (1989). On le connaît aussi pour Wall Street (1987), JFK (1991), Nixon (1995), W. (2008), Savages (2012) et Snowden (2016), ainsi que pour son travail sur le scénario de l’emblématique film Scarface de Brian De Palma (1983).

Le Festival de cinéma de Québec sera présenté du 8 au 11 septembre 2022.