(Los Angeles) L’acteur américain Ray Liotta, star du film mythique sur la mafia Goodfellas (Les Affranchis), est mort à l’âge de 67 ans, ont annoncé jeudi plusieurs médias américains.

Agence France-Presse

La vedette est morte dans son sommeil, précise le site TMZ, citant une source proche de Ray Liotta.

Le site Deadline a également rapporté le décès de l’acteur survenu alors qu’il était en tournage en République dominicaine.

Outre son rôle de mafieux dans Goodfellas en 1990, Ray Liotta était connu du public américain pour avoir joué dans le film de baseball Field of Dreams (Le champ des rêves) en 1989.

Il s’était d’abord fait connaître à l’écran en 1986 avec Something Wild (Sauvage et dangereuse), qui lui avait valu une nomination aux Golden Globes comme meilleur second rôle masculin.