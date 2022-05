La Presse à Cannes

La beauté intérieure, selon David Cronenberg

(Cannes) David Cronenberg a prédit avant le 75e Festival de Cannes que des spectateurs quitteraient la salle dans les cinq premières minutes de son nouveau film. Aussitôt, certains se sont imaginé que Crimes of the Future ferait scandale et choquerait le public du Festival comme Crash, Prix spécial du jury en 1996.