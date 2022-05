(Madrid) L’actrice française Juliette Binoche recevra un prix récompensant l’ensemble de sa carrière lors du festival du film de Saint-Sébastien qui se tiendra mi-septembre en Espagne, ont annoncé vendredi les organisateurs.

Agence France-Presse

Juliette Binoche, 58 ans, sera ainsi mise à l’honneur « pour sa vaste carrière au cours de laquelle elle a interprété près de 75 personnages, des héroïnes les plus puissantes aux personnages les plus fragiles, en passant par des figures historiques, des rôles dramatiques et d’autres comiques », détaille un communiqué du festival, qui se tiendra du 16 au 24 septembre dans la ville balnéaire du Pays basque.

Le visage de l’actrice, qui a remporté un Oscar pour Le patient anglais en 1996 d’Anthony Minghella, figure en outre sur l’affiche de cette 70e édition.

Après avoir fait ses premiers pas au théâtre et avoir suivi une formation au Conservatoire national d’Art dramatique, l’actrice parisienne a fait ses débuts sur le grand écran en 1983 avec Liberty Belle, de Pascal Kané.

Juliette Binoche a joué dans de nombreux films parmi lesquels Trois couleurs : Bleu (1993) pour lequel elle reçut la Coupe Volpi de la Mostra de Venise, Le patient anglais (1996) pour lequel elle a été couronnée avec l’Oscar de la meilleure actrice pour un second rôle ou encore Copie conforme (2010) qui lui valut le prix d’interprétation féminine au Festival de Cannes.

Depuis, elle a notamment travaillé avec des cinéastes comme Jean-Luc Godard, Leos Carax ou Louis Malle, le Polonais Krzysztof Kieslowski, l’Américain Abel Ferrar, le Suisse Lasse Hallström, le Britannique John Boorman ou encore l’Autrichien Michael Haneke.

Elle a donné la réplique à Daniel Day-Lewis, Ralph Fiennes, Jeremy Irons, Catherine Deneuve, Johnny Depp ou Samuel L. Jackson.

Juliette Binoche rejoint la liste des acteurs mis à l’honneur par le festival de Saint-Sébastien comme Gregory Peck (1986), Bette Davis (1989), Lauren Bacall (1992), ou encore Catherine Deneuve (1995), Isabelle Huppert (2003) et l’année dernière Marion Cotillard.