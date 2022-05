L’acteur Christopher Walken jouera le rôle de l’Empereur dans la deuxième partie de Dune, que Denis Villeneuve doit tourner dès l’automne, rapporte Deadline.

Simon Chabot La Presse

Des sources ont confirmé au média spécialisé que l’acteur de 79 ans se joindra à une distribution tout étoile dont font partie Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Zendaya, Josh Brolin, qui reprendront leurs rôles, ainsi que Florence Pugh et Austin Butler, qui feront leur arrivée dans le nouveau film. Christopher Walken, vu dans plus de 100 pièces, émissions de télé et films depuis les années 1950, a déjà été oscarisé pour son rôle secondaire dans The Deer Hunter (1978).

Le studio Legendary a refusé de commenter les informations de Deadline. Il est néanmoins acquis que Denis Villeneuve sera de retour pour l’écriture du scénario, en compagnie de Jon Spaihts, et la réalisation de ce deuxième film tiré de l’œuvre de Frank Herbert. La suite de Dune doit prendre l’affiche le 20 octobre 2023. Le premier volet, sorti en octobre dernier, a récolté plus de 400 millions de dollars américains aux guichets dans le monde.