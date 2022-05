Elizabeth Olsen dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Les cicatrices de Scarlet Witch

La minisérie WandaVision, citée 23 fois aux prix Emmy, a permis à Elizabeth Olsen d’approfondir le personnage de Wanda Maximoff qui, au dernier épisode, atteint son plein potentiel en devenant Scarlet Witch (la Sorcière rouge). Elle est de retour, plus forte que jamais, dans le film Doctor Strange in the Multiverse of Madness, de Sam Raimi. La Presse s’est entretenue avec l’actrice, qui défend le rôle depuis 2014.