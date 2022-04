(Las Vegas) L’acteur américain Dwayne Johnson, surnommé « The Rock », a été la vedette mardi du CinemaCon où Warner Bros a présenté ses prochaines superproductions à l’occasion de ce grand rendez-vous annuel à Las Vegas des exploitants de salles de cinéma.

Agence France-Presse

Chaque année, Hollywood déménage à Las Vegas le temps du CinemaCon, où les films à venir sont présentés en avant-première aux patrons des salles, des grands multiplex aux indépendants.

« The Rock » est venu promouvoir son prochain film Black Adam et les patrons de Warner ont confirmé qu’une suite de The Batman de Robert Pattinson est en cours de préparation.

D’autres suites de superhéros Shazam ! Fury of the Gods et Aquaman and the Lost Kingdom, ainsi que The Flash, ont également été présentées.

Warner et Johnson espèrent que ce film — qui sortira en octobre — fera partie des succès de leur univers cinématographique de superhéros DC, qui a rapporté des milliards de dollars sans atteindre pour autant les sommets des films Marvel, rivaux et records, comme Avengers : Endgame.

PHOTO CHRIS PIZZELLO, ASSOCIATED PRESS Le réalisateur Baz Luhrmann et son acteur Austin Butler dans le rôle d’Elvis Presley

Pour sa part, Baz Luhrmann est monté sur scène pour parler d’Elvis. Il a décrit, le film — dont la sortie est prévue en juin avec Austin Butler dans le rôle d’Elvis Presley et Tom Hanks dans le rôle de son gérant autoritaire — comme plus l’histoire de « l’Amérique dans les années 1950, 60 et 70 » qu’un biopic.

Un documentaire expérimental consacré à David Bowie, avec des images inédites, a également été présenté mardi avant sa projection à Cannes le mois prochain.

Moonage Daydream, qui doit sortir en septembre, est le premier film officiellement approuvé par les ayant-droits de David Bowie, qui ont donné au réalisateur Brett Morgen accès à des milliers d’heures d’images d’archives.

« Nous avons construit Moonage Daydream comme une expérience cinématographique unique à vivre en salle, pour offrir au public ce qu’il ne pourrait pas obtenir d’un livre ou d’un article », dit le cinéaste.

Ni biopic ni documentaire traditionnel, le film mêle des chansons de David Bowie, des extraits de ses concerts, des images prises par des fans et une série d’images abstraites et surréalistes pour créer un « spectacle acoustique et visuel », résume le producteur Bill Gerber (A Star is Born).

Neon a également présenté en avant-première Crimes of the Future de David Cronenberg, le réalisateur de Crash et The Fly.

Le réalisateur a qualifié son film, également présenté en avant-première à Cannes, de « un film peut-être difficile, extrême, inhabituel ».