Festival de Cannes

Valeria Golino présidera le jury d’Un certain regard

(Paris) L’actrice et réalisatrice italienne Valeria Golino présidera le jury d’Un certain regard, l’une des sélections officielles du Festival de Cannes, qui réunira notamment l’acteur vénézuélien Edgar Ramirez et le chanteur français Benjamin Biolay, ont annoncé mercredi les organisateurs.