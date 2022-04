Notre-Dame brûle

Au cœur du sinistre ★★★

Le 15 avril 2019, un incendie se déclare à Notre-Dame de Paris. Le récit du plus important sinistre dans toute l’histoire de la célèbre cathédrale, vieille de plus de 800 ans, est raconté heure par heure du point de vue des femmes et des hommes qui ont mis leur vie en péril pour éviter le pire.