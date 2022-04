Le premier long métrage de Charlotte Le Bon à titre de réalisatrice fait partie de la sélection de la Quinzaine des réalisateurs, l’une des deux sections parallèles du Festival de Cannes. Falcon Lake, est une libre adaptation d’Une sœur, un roman graphique de Bastien Vivès, dont l’intrigue a été transposée au Québec par la comédienne, qui cosigne le scénario avec François Choquet.

Marc-André Lussier La Presse

Mettant en vedette Sara Montpetit, Joseph Engel, Monia Chokri et Karine Gonthier-Hyndman, Falcon Lake relate l’histoire de Bastien, un adolescent de 13 ans, qui quitte Paris avec sa famille pour le calme d’un chalet au bord d’un lac québécois, où sa mère, Violette, a grandi. Ils s’installent chez une amie de longue date, Louise, et sa fille Chloé, 16 ans. Malgré́ les trois ans qui séparent Bastien et Chloé, une connexion singulière se crée entre eux et un jeu charnel étrange s’installe.

Ayant déjà un court métrage, Judith Hotel, à son actif, celle qui fut révélée au cinéma français grâce à des rôles dans Astérix & Obélix : Au service de Sa Majesté (Laurent Tirard) et Yves Saint Laurent (Jalil Lespert) a tenu à tourner son premier long métrage chez elle, au Québec. « J’avais envie qu’une famille française vienne au Québec parce que c’est beaucoup plus déstabilisant que dans la BD, où les personnages passent l’été en Bretagne. J’avais envie d’un côté un peu hostile et je trouve que la nature, ici au Québec, est à la fois sublime, luxuriante et un peu inquiétante. Donc, j’essaie de filmer et de créer ça », avait-elle déclaré à La Presse lors du tournage du film dans les Laurentides l’été dernier.

Il est à noter que Falcon Lake sera en lice pour la Caméra d’or, remise par un jury distinct au meilleur premier long métrage présenté au Festival de Cannes, toutes sections confondues.

La 54e Quinzaine des réalisateurs se tiendra du 18 au 27 mai.