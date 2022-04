Le rapport du coroner concernant la mort du réalisateur Jean-Marc Vallée a finalement été publié mercredi. Le coroner, Me Donald Nicole, confirme qu’il s’agit bel et bien d’une mort naturelle. Le cinéaste est mort le 25 décembre dernier d’un « malaise cardiaque soudain », « quelques minutes après être arrivé à sa résidence secondaire » de Berthier-sur-Mer, y apprend-on.

Luc Boulanger La Presse

« M. Jean-Marc Vallée est décédé d’une arythmie cardiaque fatale consécutive à une thrombose aiguë de la branche interventriculaire de l’artère coronaire gauche, secondaire à une athérosclérose coronarienne sévère », conclut le rapport.

L’autopsie a été pratiquée le 28 décembre 2021 à l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie du Québec.

Pourtant, outre des problèmes de lombalgie, l’analyse du dossier médical du cinéaste indique qu’il ne souffrait « d’aucun problème de santé chronique diagnostiqué constituant un facteur de risque de maladie cardiovasculaire ». Jean-Marc Vallée était âgé de 58 ans.

Les analyses toxicologiques pratiquées au Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale de Montréal n’ont quant à elles révélé aucune trace d’alcool ni aucune autre substance ayant contribué au décès. « Aucun écrit exprimant une intention suicidaire n’a été trouvé sur place », précise également le coroner. Enfin, selon le rapport d’enquête policière, aucun signe de violence, de vol, d’effraction ni d’intervention d’un tiers n’a été observé sur les lieux de la mort de M. Vallée.

Le rapport d’investigation du coroner a reconstitué le fil des évènements ayant mené à la mort du cinéaste.

Jean-Marc Vallée avait invité un ami à souper chez lui le 26 décembre, dans sa résidence de Berthier-sur-Mer. Lui-même ne devait arriver qu’en fin de journée le 25 décembre. Le 26 en matinée, puis à midi, cet ami a tenté de joindre Vallée, sans succès. Inquiet, il s’est rendu chez lui à 14 h 30. C’est à ce moment qu’il a découvert le corps inanimé de son ami.

L’examen de la scène a démontré que Jean-Marc Vallée était arrivé à sa maison secondaire en début de soirée, qu’il avait transporté seulement une partie de ses achats et effets personnels qui se trouvaient dans sa voiture. Il a été retrouvé allongé au sol devant son foyer, son téléphone cellulaire près de ses mains, ce qui laisse croire qu’il aurait tenté d’appeler des secours.

L’analyse du téléphone de Jean-Marc Vallée montre la présence d’appels manqués et de notifications sans réponses à compter de 21 h 42 le 25 décembre.

L’annonce de la mort de Jean-Marc Vallée avait créé une onde de choc dans le milieu cinématographique québécois, mais aussi sur la scène internationale, ses amis et collaborateurs saluant son grand humanisme. Le cinéaste, dont la carrière a été propulsée en 2005 grâce au film C.R.A.Z.Y., a par la suite réalisé de nombreux autres films et séries à succès incluant The Young Victoria (2009), Café de flore (2011), Dallas Buyers Club (2013) et Big Little Lies (2017).

Jean-Marc Vallée a eu deux fils : Alex et Émile Vallée.