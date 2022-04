Le coproducteur des Oscars Will Packer a demandé à l’Académie de ne pas expulser Will Smith de la cérémonie de remise de prix, dimanche, parce que « ce n’est pas ce que Chris Rock voulait ».

L’un des producteurs des Oscars a demandé à l’Académie de ne pas expulser Will Smith de la cérémonie de remise de prix, dimanche, parce que « ce n’est pas ce que Chris Rock voulait », a-t-il déclaré vendredi à l’émission Good Morning America.

Simon Chabot La Presse

Coproducteur de la 94e cérémonie des Oscars, Will Packer a raconté vendredi matin à la télé américaine comment il avait vécu, depuis les coulisses, l’incident de la gifle infligée par l’acteur Will Smith à l’humoriste Chris Rock.

D’emblée, il n’a pas cru qu’il s’agissait d’une agression. « Je pensais que cela faisait partie de quelque chose que Chris et Will faisaient de leur côté. Je n’étais pas du tout inquiet », a-t-il raconté. Le coproducteur a aussi confirmé que la blague de Chris Rock sur la calvitie de Jada Pinkett Smith n’était pas planifiée. « Je savais qu’il avait une incroyable liste de blagues… a-t-il dit. Nous l’avons placée dans le prompteur et finalement, il n’a pas raconté une seule des blagues prévues. »

Mais le producteur a vite réalisé que quelque chose clochait quand il a entendu Will Smith hurler. « C’était du vitriol. Je me souviens avoir pensé : “Oh non, non, non, pas comme ça. Pas comme ça […] » Je ne me suis jamais senti aussi immédiatement anéanti qu’à ce moment-là. »

Dans un extrait de l’entrevue diffusé jeudi, Will Packer avait précisé que des policiers étaient venus lui parler après l’incident. « Nous sommes prêts à aller le chercher tout de suite, vous pouvez porter plainte, nous pouvons l’arrêter », ont-ils dit à l’humoriste, selon ce qu’a détaillé M. Parker.

Mais le coproducteur n’a pas souhaité faire arrêter Will Smith, ou même l’expulser de la cérémonie, parce que Chris Rock lui-même n’état pas en colère après l’incident. Will Packer s’est dit prêt à défendre ce que l’humoriste souhaitait à ce moment-là, c’est-à-dire de laisser l’acteur dans la salle. « Je suis immédiatement allé voir les responsables de l’Académie qui étaient sur place et j’ai dit : “Chris Rock ne veut pas ça (NDLR : l’expulser)”. J’ai dit, “Rock a clairement fait savoir qu’il ne voulait pas aggraver une mauvaise situation”. »

Will Smith, 53 ans, a remporté peu après l’incident l’Oscar du meilleur acteur pour son rôle dans King Richard. Il a depuis lors présenté des excuses publiques à Chris Rock et à l’Académie des Oscars. Cette dernière a entamé une procédure disciplinaire à son encontre et doit de nouveau se réunir le 18 avril pour décider d’éventuelles sanctions.