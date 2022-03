Même si personne ne pouvait prévoir qu’une gifle allait voler la vedette aux gagnants de la soirée des Oscars, une poignée de lecteurs a réussi à deviner qui l’emporterait dans les principales catégories.

Frédéric Murphy La Presse

Oscar du meilleur film à CODA, prix de la meilleure réalisation à Jane Campion (pour The Power of the Dog), Oscars d’interprétation à Will Smith (King Richard), Jessica Chastain (The Eyes of Tammy Faye), Ariana DeBose (West Side Story) et Troy Kotsur (CODA), statuette du meilleur film international pour Drive My Car : notre critique Marc-André Lussier a su prédire l’issue du vote de l’Académie dans les sept catégories de pointe sur lesquelles il s’était prononcé. Et vous ?

Parmi les 745 participants à un jeu-questionnaire publié sur nos plateformes, seulement 8 cinéphiles ont égalé le score parfait de notre critique. Quelque 35 % des répondants ont eu quatre bonnes réponses et plus.

La victoire de Jane Campion n’a pas été une grande surprise pour nos lecteurs : 584 répondants avaient deviné qu’elle monterait sur la scène du Dolby Theatre dimanche. Une forte majorité (477 participants) avait aussi vu venir le triomphe de Drive My Car dans la catégorie du meilleur film international. En revanche, seuls 104 lecteurs avaient prédit que l’Oscar du meilleur film irait à CODA.

Leçon à tirer pour l’an prochain : fiez-vous à l’instinct de notre critique !