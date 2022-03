Will Smith avait, jusqu’à dimanche soir, mené sa carrière de façon exemplaire. Peut-être même au point de prétendre, avec des films qui ont rapporté plus de 9,3 milliards au box-office, avoir accompli la mission qu’il s’était donnée à 16 ans : devenir la plus grande vedette du monde entier. La gifle qu’il a assénée à Chris Rock en direct à la télévision viendra-t-elle tout changer ? Et si le prochain acte était celui de la réconciliation ?

Simon Chabot La Presse

« Pour Will Smith, l’image du bon père de famille, du héros américain, celle d’un homme avec beaucoup de compassion et d’empathie, a pâli à jamais, estime Martine St-Victor, fondatrice de Milagro atelier de relations publiques. Ce qu’on a vu dimanche est le contraire exact de ce qu’on pensait qu’il était. Cette rage… »

Et, même s’il en a profité pour s’excuser (un peu), son discours d’acceptation de l’Oscar du meilleur acteur pour son rôle dans King Richard, tout juste après sa violente sortie, n’a rien arrangé, croit la spécialiste de l’image. Pour justifier la gifle, en réponse à une blague sur la perte de cheveux de sa femme Jada Pinkett Smith, il a dit : « On fait des choses folles pour l’amour… » C’est terrible comme phrase, les maris abusifs utilisent ça comme langage ! Il est complètement déconnecté pour dire ça. »

Réputation enviable

Jusqu’à dimanche, Will Smith jouissait d’une réputation enviable parmi ses pairs. « Les animateurs d’émissions de fin de soirée, par exemple, savaient qu’ils allaient avoir un bon spectacle si Will Smith était là, poursuit Mme St-Victor. C’était toujours un invité drôle, généreux, sensible, et très, très loin de la controverse. C’est précieux, ça. »

Dans une balado diffusée lundi, l’humoriste Jimmy Kimmel a bien résumé l’important changement de perception qui s’est opéré depuis la cérémonie.

PHOTO EVAN AGOSTINI, INVISION/ARCHIVES ASSOCIATED PRESS L’humoriste Jimmy Kimmel

Y avait-il quelqu’un qui n’aimait pas Will Smith il y a une heure dans le monde ? Personne, n’est-ce pas ? Maintenant, il n’a pas un seul ami comédien. Ça, c’est sûr. L’humoriste Jimmy Kimmel

De là à conclure que la carrière de l’acteur et chanteur de 53 ans est terminée, il y a un pas que la stratège en communication Martine St-Victor ne franchit pas. Dans l’immédiat, des sorties pourraient être reportées, croit-elle, mais elle ne pense pas « qu’il y aura des ruptures de contrat au cinéma » pour Will Smith.

Depuis des années, les films qu’il défend rapportent toujours des centaines de millions de dollars au box-office, même quand les critiques se montrent peu élogieuses. Et Will Smith reste très « bankable », croit Mme St-Victor. « Des gens ont fait bien pire », ajoute-t-elle.

Bien sûr, du côté des commandites, les choses pourraient changer… au moins pour un temps. « Les marques avec lesquelles il est associé vont vouloir revoir leur partenariat, pense Mme St-Victor. Elles n’ont pas acheté l’image d’un bagarreur. » Pour l’instant, toutefois, les commanditaires restent discrets sur leurs intentions.

Et son trophée ?

De son côté, l’Académie des Oscars a bien condamné le geste et annoncé la tenue d’une enquête, mais à Hollywood, peu de gens s’attendent à ce que Will Smith perde son trophée. « Nous n’allons pas lui reprendre son Oscar », a par exemple déclaré Whoopi Goldberg, membre du conseil des gouverneurs de l’Académie et ancienne animatrice de la cérémonie de remise de prix, à son émission The View, lundi.

À quoi faut-il donc s’attendre pour la suite des choses ? Comment Will Smith peut-il s’en sortir ? Martine St-Victor a sa petite idée : la réconciliation publique.

« Il devra y avoir une réconciliation avec Chris Rock, dit-elle. Et elle devra être à la hauteur de la gifle vue par des millions de personnes à la télé. Avec un engagement communautaire et social, avec une sensibilisation à l’alopécie (la maladie dont souffre Jada Pinkett Smith). »

PHOTO ALAIN ROBERGE, ARCHIVES LA PRESSE Martine St-Victor, fondatrice de Milagro atelier de relations publiques

Will Smith et sa femme sont extrêmement futés. Je pense qu’ils vont monnayer cette réconciliation. Martine St-Victor, fondatrice de Milagro atelier de relations publiques

En soirée lundi, l’acteur a déjà tendu une branche d’olivier à l’animateur, avec des excuses sur son compte Instagram. « Je voudrais m’excuser publiquement auprès de toi, Chris, a écrit Will Smith. J’ai dépassé les bornes et j’ai eu tort. Je suis gêné et mes actions n’étaient pas représentatives de l’homme que je veux être. »

Chris Rock, dont personne n’a envie de défendre l’humour douteux, a aussi tout intérêt à miser sur de retentissantes retrouvailles avec les Smith. Comme toute la communauté noire d’Hollywood, conclut Mme St-Victor. « Ils sont peu nombreux dans cette fraternité, dit-elle. De voir cette fracture aujourd’hui, c’est dommage. Je pense que la réconciliation est d’autant plus importante. »