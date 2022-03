L’Académie condamne le geste violent de Will Smith à l’endroit de l’humoriste Chris Rock. Ce dernier ne portera pas plainte contre le lauréat du prix du meilleur acteur de l’année, dont la gifle a été vue par des millions de personnes en direct et alimente maintes conversations depuis dimanche soir.

Marissa Groguhé La Presse

Contrairement au discours de six minutes de Will Smith lorsqu’il a été couronné meilleur acteur pour sa prestation dans King Richard, la prise de position de l’Académie est pour le moment très succincte. « L’Académie ne tolère aucune forme de violence », peut-on lire sur le compte Twitter de l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS), organisatrice de la plus prestigieuse soirée du cinéma.

Personne n’est mentionné de nom, mais nul besoin de préciser qu’il est question de l’altercation entre Will Smith et Chris Rock. Dans ce moment si invraisemblable que plusieurs ont longtemps cru à une mascarade, Will Smith est monté sur la scène des Oscars où Chris Rock était venu présenter un prix pour lui assener un violent coup au visage. Smith réagissait à une blague de Rock (improvisée, selon le magazine Variety) sur la perte de cheveux de sa femme, Jada Pinkett Smith, qu’il a comparé au personnage de G. I. Jane. Pinkett Smith est atteinte d’alopécie (maladie auto-immune qui provoque la perte de cheveux) et s’est rasé la tête l’an dernier. Elle aborde d’ailleurs souvent sa maladie pour tenter de sensibiliser le public.

Après être retourné s’asseoir, Will Smith a crié à deux reprises à Chris Rock : « Garde le nom de ma femme hors de ta foutue bouche », alors que la salle semblait traversée par une onde de choc.

Les médias spécialisés ne semblent pour l’instant pas avoir recueilli d’autres commentaires de l’Académie. « Ce soir, nous sommes ravis de célébrer nos 94es lauréats des Oscars qui méritent ce moment de reconnaissance de la part de leurs pairs et cinéphiles du monde entier », ajoute-t-on dans l’unique tweet faisait écho à l’évènement.

Toujours d’après Variety, l’humoriste Chris Rock a refusé de porter plainte contre Will Smith. Le département de police de Los Angeles a déclaré être « au courant d’un incident entre deux personnes lors de la soirée des Oscars ». « L’incident impliquait un individu en giflant un autre. L’individu impliqué a refusé de porter plainte à la police, dit-on dans une déclaration. Si la partie concernée souhaite un rapport de police à une date ultérieure, le LAPD (Los Angeles Police Department) sera disponible pour remplir un rapport d’enquête. »

« Et c’est comme ça qu’on le fait » (And that’s how we do it), a tweeté le fils de Will Smith, Jaden, dimanche soir. L’ambiguïté de la déclaration ne permet pas de savoir s’il commentait plutôt la victoire de son père ou son geste à l’égard de Chris Rock.

« Je veux m’excuser auprès de l’Académie, avait quant à lui déclaré Will Smith, en pleurs, dans son discours de remerciement après avoir remporté la statuette dorée du meilleur acteur pour son rôle dans King Richard. Je tiens à m’excuser auprès de tous mes collègues sélectionnés. C’est un beau moment et je ne pleure pas d’avoir remporté un prix. Il ne s’agit pas de gagner un prix pour moi. Il s’agit de pouvoir être un porteur de lumière pour tout le monde. » Sur le ton de la blague, il avait terminé son allocution en disant : « J’espère que l’Académie m’invitera à nouveau. »

Au micro du journaliste de Variety durant la fête organisée par Vanity Fair après la cérémonie, l’auteur et acteur Kenya Barris a mentionné le fait qu’il doit « y avoir une distinction claire entre le travail et la maison » mais que le milieu hollywoodien semble l’oublier. « Le divertissement est du divertissement, ton travail est ton travail, ta maison est ta maison », a déclaré le créateur des séries Black-ish et Grown-ish.

Les réactions sont nombreuses à la suite de l’agression diffusée en direct, relayée sur toutes les plateformes sociales ces dernières heures. « C’est une très mauvaise pratique de monter sur scène et d’agresser physiquement un comédien, a tweeté l’humoriste Kathy Griffin. Maintenant, nous devons tous avoir peur de celui qui voudra être le prochain Will Smith dans les clubs de comédie et les théâtres. »

Toujours sur Twitter, l’actrice Sophia Bush a écrit, dans un message aimé 28 000 fois : la violence n’est pas acceptable. L’agression n’est jamais la réponse. Aussi ? C’est la 2e fois que Chris se moque de Jada sur la scène des Oscars et ce soir il s’en est pris à son alopécie. S’attaquer à la maladie auto-immune de quelqu’un est une erreur. Le faire exprès est cruel. »