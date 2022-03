L’Académie condamne le geste violent de Will Smith à l’endroit de l’humoriste Chris Rock. Ce dernier ne portera pas plainte contre le lauréat du prix du meilleur acteur de l'année, dont la gifle a été vue par des millions de personnes en direct et alimente maintes conversations depuis dimanche soir.

Marissa Groguhé La Presse

Contrairement au discours de six minutes de Will Smith lorsqu’il a été couronné meilleur acteur pour sa prestation dans King Richard, la prise de position de l’Académie est pour le moment très succincte. « L’Académie ne tolère aucune forme de violence », peut-on lire sur le compte Twitter de l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS), organisatrice de la plus prestigieuse soirée du cinéma.

Personne n’est mentionné de nom, mais nul besoin de préciser qu’il est question de l’altercation entre Will Smith et Chris Rock. Dans ce moment si invraisemblable que plusieurs ont longtemps cru à une mascarade, Will Smith est monté sur la scène des Oscars où Chris Rock était venu présenter un prix pour lui assener un violent coup au visage. Smith réagissait à une blague de Rock (improvisée, selon le magazine Variety) sur la perte de cheveux de sa femme, Jada Pinkett Smith. Après être retourné s’asseoir, l’acteur a crié à deux reprises : « Garde le nom de ma femme hors de ta foutue bouche », alors que la salle semblait traversée par une onde de choc.

Les médias spécialisés ne semblent pour l’instant pas avoir recueilli d’autres commentaires de l’Académie. « Ce soir, nous sommes ravis de célébrer nos 94es lauréats des Oscars qui méritent ce moment de reconnaissance de la part de leurs pairs et cinéphiles du monde entier », ajoute-t-on dans l'unique tweet faisait écho à l’évènement.

Toujours d’après Variety, l’humoriste Chris Rock a refusé de porter plainte contre Will Smith. Le département de police de Los Angeles a déclaré être « au courant d’un incident entre deux personnes lors de la soirée des Oscars ». « L’incident impliquait un individu en giflant un autre. L’individu impliqué a refusé de porter plainte à la police, dit-on dans une déclaration. Si la partie concernée souhaite un rapport de police à une date ultérieure, le LAPD (Los Angeles Police Department) sera disponible pour remplir un rapport d’enquête. »