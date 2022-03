Roger Frappier

Le couronnement d’une carrière

(Los Angeles) Étant l’un des producteurs principaux de The Power of the Dog, Roger Frappier pourrait monter sur la scène du Dolby Theatre dimanche si le long métrage de Jane Campion remportait l’Oscar du meilleur film. Mais quoi qu’il arrive, le producteur québécois est déjà comblé.