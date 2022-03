(Los Angeles) Dune a été sélectionné 10 fois, mais, à la grande surprise de tous, le nom de Denis Villeneuve n’apparaît pas dans la catégorie de la meilleure réalisation. Le principal intéressé, une fois le bref petit pincement au cœur passé, s’apprête à vivre sa cinquième cérémonie des Oscars en toute sérénité.

Marc-André Lussier La Presse

Pour Denis Villeneuve, la soirée des Oscars empruntera les allures de la fin d’une aventure, une façon de passer vraiment à la prochaine étape. Parallèlement aux obligations liées à la promotion de Dune – 1re partie, le cinéaste québécois a bien sûr commencé la préproduction du deuxième volet de son adaptation cinématographique du roman de Frank Herbert. Si le dernier mois de la saison des récompenses, qui prend fin avec les Oscars, fut grisant, il fut aussi très prenant.

« Depuis le lancement de Dune à la Mostra de Venise, je dirais que la promotion du film a constitué un travail à temps plein », a expliqué le cinéaste à La Presse, au cours d’une réception tenue jeudi à la résidence officielle du consul général du Canada à Los Angeles. On a fait la tournée en Europe, aux États-Unis, et j’ai fait tout ce qu’il était possible de faire en guise de panels et de séances de questions-réponses. Maintenant, je me sens détendu, parce qu’après la soirée des Oscars, je vais tomber sur le mode silence radio pendant un bon bout de temps. »

Décision à courte vue…

Avec d’autres cinéastes, Jane Campion et Steven Spielberg notamment, Denis Villeneuve a vivement dénoncé la décision qu’a prise l’Académie de remettre 8 des 23 trophées une heure avant le début de la télédiffusion de la cérémonie et de présenter à la télé un montage dans lequel les téléspectateurs pourront voir une partie des remerciements de ces lauréats. Rappelons que les trois catégories consacrées au court métrage ainsi que celles dévolues au son, au montage, aux maquillages et coiffures, à la trame musicale et à la direction artistique (où le Québécois Patrice Vermette est en lice) n’auront pas droit à leur moment de gloire en direct. Dune est d’ailleurs sélectionné dans cinq de ces huit catégories…

PHOTO FOURNIE PAR WARNER BROS. PICTURES Denis Villeneuve et Timothée Chalamet sur le plateau de Dune, en lice dans 10 catégories aux Oscars

« Après cette annonce, il y a eu beaucoup de discussions, d’appels, de lettres, de pétitions, souligne Denis Villeneuve. Beaucoup de conversations privées ont aussi eu lieu, et la direction de l’Académie a été très réceptive. La télé généraliste est en chute, et l’Académie subit une énorme pression de la part du diffuseur. Je présume que de grands changements surviendront, mais ils ne devraient pas se faire au détriment de l’idée de base, laquelle est de mettre en valeur les artistes qui travaillent dans l’ombre. J’estime que c’est une grave erreur, mais, bon, on va maintenant voir ce dont le show va avoir l’air. »

Et après Dune ?

S’apprêtant à tourner la deuxième partie de Dune au cours des prochains mois, pour une sortie prévue le 20 octobre 2023 en Amérique du Nord, Denis Villeneuve hésite à dire si ce deuxième volet constituera une finalité ou s’il compte ensuite en réaliser d’autres.

PHOTO GEORGE PIMENTEL POUR LE CONSULAT DU CANADA À LOS ANGELES Denis Villeneuve compte bien profiter de cette fin de semaine consacrée aux Oscars.

J’ai de la difficulté à me projeter dans le futur présentement. Ces films exigent deux ou trois ans de travail. Ce sont de gros monstres. Les gens de Legendary Pictures [la société de production] et Warner Bros. voient tout ça à long terme, mais moi, j’y vais un film à la fois. Denis Villeneuve

« Je pourrais concevoir de faire éventuellement une troisième partie, mais je réaliserais peut-être un autre film entre les deux, différent. Ça me ferait du bien à l’esprit d’aller peut-être vers autre chose. »

En attendant, Denis Villeneuve compte bien profiter de ce moment de « détente » que constitue cette fin de semaine consacrée aux Oscars, d’autant que, si Dune obtiendra sans doute quelques statuettes dorées dans des catégories plus techniques, il est rarement mentionné parmi les favoris pour remporter l’Oscar du meilleur film.

« En fait, je suis soulagé et relax, ajoute le cinéaste. Je n’ai pas d’appréhensions particulières ni d’anxiété par rapport à dimanche. Je suis plutôt serein parce qu’à ce stade-ci, on ne peut plus rien faire. Alea jacta est ! »