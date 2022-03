La cinéaste Jane Campion s’est excusée auprès des joueuses de tennis Serena et Venus Williams lundi, pour ses commentaires émis la veille aux Critics Choice Awards.

Marc-André Lemieux La Presse

Couronnée Meilleure réalisatrice pour son film The Power of the Dog (Le pouvoir du chien), Campion a déclaré, durant son discours de remerciement, qu’elle était honorée d’être au même gala que plusieurs femmes d’exception, en soulignant la présence de Serena et Venus Williams, qui participaient au rendez-vous en guise de soutien au film King Richard, qui raconte l’histoire de leur père.

PHOTO PHIL MCCARTEN, REUTERS Venus et Serena Williams sur le tapis rouge des 27es Critics Choice Awards

Après avoir mentionné qu’elle était la seule femme dans sa catégorie, la cinéaste a lancé : « Venus et Serena, vous êtes extraordinaires. Mais contrairement à moi, vous n’avez pas à jouer contre des hommes. »

Ces propos ont enflammé les médias sociaux. Certains y ont décelé un manque de respect envers les sœurs Williams. Dans son message publié moins de 24 heures plus tard, Jane Campion a indiqué qu’elle n’avait jamais eu l’intention de dénigrer les deux légendes du sport.

« Elles ont haussé la barre et ouvert des portes pour les femmes. […] J’adore Serena et Venus. Leurs faits d’armes sont titanesques et inspirants. Serena et Venus, je m’excuse. »